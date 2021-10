Fernsehprogramm am Sonntag : Heute kein „Tatort“ im Ersten: Wohin Krimifans umschalten müssen

Der Sonntagabend-Krimi im Ersten fällt am 10. Oktober aus. Auf drei anderen Sendern laufen dafür ältere "Tatort"-Folgen. Mehr erfahren Sie hier.

Berlin | Wer am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr Das Erste einschaltet und eine "Tatort"-Folge erwartet, wird enttäuscht: Am Abend des 10. Oktobers zeigt die ARD das Finale der UEFA Nations League Spanien gegen Frankreich. Anstoß ist um 20.45 Uhr, die Übertragung im Ersten beginnt eine halbe Stunde früher. "Tatort" läuft heute am Sonntag bei diesen Sendern ...

