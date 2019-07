Im Alter von 83 Jahren : Kunstsammler Frieder Burda ist verstorben

Der Kunstsammler und Mäzen Frieder Burda ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 83 Jahren im Kreise seiner Familie.

von dpa

15. Juli 2019, 11:34 Uhr

Baden-Baden | Frieder Burda gründete in seiner Heimatstadt Baden-Baden das "Museum Frieder Burda". Er starb am Sonntag im Alter von 83 Jahren im Kreise seiner Familie in der Kurstadt, wie eine Sprecherin des Museums am Montag mitteilte.

Mehr Infos in Kürze.