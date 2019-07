Interview vor Punk-Festival "Ruhrpott Rodeo" : Blümchen: "Die Power und Energie von Punk und Techno sind sich nicht so unähnlich"

In Hünxe spielt Blümchen zwischen Bands wie Agnostic Front, Turbostaat und Ignite. Wir haben mit ihr darüber gesprochen.

von Christopher Chirvi

01. Juli 2019, 13:02 Uhr

Hünxe | Das "Ruhrpott Rodeo" gilt als das größte Punk-Festival Deutschlands, in den vergangenen Jahren standen etwa Bands wie Bad Religion, Black Flag, Sick Of It All und Slime auf der Bühne. In diesem Jahr wird diese Liste um einen eher ungewöhnlichen Künstler erweitert: Am 5. Juli kommt Eurodance-Star Blümchen nach Hünxe, die in den 1990er Jahren mit Liedern wie "Herz an Herz", "Kleiner Satellit (Piep, piep)" und "Boomerang" in den Charts landete.

Die 39-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Jasmin Wagner heißt, feierte erst im März ihr Comeback als Musikerin. Beim "Ruhrpott Rodeo" steht sie zwischen der kalifornischen Melodic-Hardcore-Band Ignite und den New Yorker Hardcore-Legenden von Agnostic Front auf der Bühne. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie es dazu kam, was die Festival-Besucher von ihr erwarten können – und was sonst noch neu ist an der 2019er Blümchen.





Frau Wagner, Blümchen auf dem "Ruhrpott Rodeo" – sind Sie jetzt Punk?

Ich weiß nicht so wirklich, was den perfekten Punk definiert, deswegen kann ich das nicht auf mich münzen. Und die Entscheidung, wie viel Punk in Blümchen steckt, wird das Publikum treffen.

Wie ist es trotzdem dazu gekommen, dass Sie in diesem Jahr dort auftreten?

Es gibt da offenbar eine Wunschliste, auf der die Besucher angeben, wen sie gern auf dem Festival sehen würden und auf der ich seit Jahren ganz oben stehe. Also denke ich, dass ich da auch willkommen bin (lacht). Nun gab es mich ein paar Jahre nicht zum Einladen, jetzt aber schon. Deswegen können wir es jetzt umsetzen.

Was können die Festival-Besucher von Ihrem Auftritt erwarten?



Ich stehe für mich und meine Musik. Das laden sie ein und das bekommen sie auch. Ich mache da mein Ding.

Wie passt das aus Ihrer Sicht in das restliche Line-Up?

Die Power und Energie von Punk und Techno sind sich nicht so unähnlich, beides ist ja zum Teil beatlastig und schnell. In den 90ern waren beide Stile zwar an gegenüberliegenden Punkten, es gab aber durchaus auch immer etwas, das verbindet. Kräftemäßig und energetisch hat es Ähnlichkeiten. Trotzdem denke ich, es werden die zur Bühne kommen, die es interessiert. Und die, die es nicht interessiert, werden grillen.

Was glauben Sie, wie das Publikum Ihren Auftritt aufnehmen wird?

Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die sich darauf freuen. Ich habe neulich auf einem Festival gespielt, da waren Punk-Fans, die haben schon mal eine kleine Pogo-Runde gemacht. Es lässt sich offensichtlich zu meinen Songs Pogo tanzen. Den Rest müssen wir herausfinden, ich bin ja auch zum ersten Mal da.

Werden Sie sich auch andere Künstler auf dem Festival angucken?

Ich habe an dem Wochenende tatsächlich mehrere Konzerte. Deswegen komme ich hingefahren und fahre danach direkt wieder weg.

Was ist neu an der 2019er Blümchen?

Es ging nicht darum, etwas Neues zu finden. Die Leute, für die wir meistens unsere Konzerte spielen, freuen sich ja gerade darauf, dass die Sounds sie an ihre Jugend erinnern. Es ist viel Nostalgie dabei, es ist so eine Sehnsucht oder ein Gefühl, sich noch mal mit dem zu verbinden, mit der Zeit, in der wir früher gelebt haben.

Hat sich auch der Sound verändert?



Für mich war die Aufgabe, mit den technischen Möglichkeiten von heute zu arbeiten, neue Beats unterfüttere, damit alles noch mehr nach vorn geht. Ich habe mit Mashups gearbeitet, weil es mir Spaß macht, meine Lieblingslieder mit meinen eigenen Liedern zu verbinden. Ich habe mich einfach gefragt: Wenn ich da vorn stehen würde, was würde ich als 90s-Kid gern hören wollen? So bin ich da herangegangen – und das scheint zu funktionieren. Wir transportieren viel Liebe, viel Freude und es sind tolle Prozesse, die auf diesen Konzerten passieren. Es klingt für alle so wie damals, aber wir haben es unterfüttert mit der Power der technischen Möglichkeiten von heute.

Zurzeit feiern viele Musikern aus den 90er Jahren Revivals. Warum funktioniert das so gut?

Das hat mit Sehnsucht und Emotionen zu tun. Es ist einfach schön, sich durch die Musik an diese Zeit, in der alles ging, alles möglich war, zu erinnern. Als das Leben noch offen war und nicht so vordefiniert, wie es heute ist bei uns Erwachsenen. Ich glaube, darum geht es. Und dann gibt es einfach auch viele Songs die alle gehört haben. Heute ist es ja viel schwieriger, einen gemeinsamen Star zu haben, da es so viel Angebot gibt.

Was hat Sie persönlich zu Ihrem Comeback bewogen?

Ich habe einfach gemerkt, dass meine Freunde auf 90er-Partys gehen, dass ich es auch tue und die meisten meiner Freunde haben gesagt, es wäre super, wenn sie noch einmal ein Konzert von mir sehen könnten. Und als ich gesehen habe, wie die Begeisterung dafür aufflammte, habe ich gesagt, ich probiere es einfach mal aus. Und das Praktische ist, dass ich damals so jung war, dass ich auch heute noch nicht zu alt bin.

Heißt das, die Fans können sich auch wieder auf neue Blümchen-Alben freuen?

Für mich sind das jetzt alles Lehrwerte. Entweder führt es dazu, dass ich mich motiviert fühle, neue Musik zu schaffen, oder es ist ein netter Ausflug und ich kehre wieder zu anderen Dingen zurück. Ich sehe das ganz entspannt. Ich sehe aber auch, dass andere Künstler anfragen, ob sie Remixe machen können oder Duette. Und auch Fans schreiben, dass sie Lust hätten auf mehr. Das ist schon motivierend.

Abgesehen von der Musik – was vermissen Sie noch aus den 90er Jahren?

Was an der Zeit total toll war, ist, dass wir uns verabredet haben und dann auch da erschienen sind. Wenn jemand wirklich mal irgendwo hängengeblieben ist, dann gab es diese obligatorische Viertelstunde und danach ist man davon ausgegangen, dass etwas passiert ist. Das fand ich ganz angenehm. Heute sagen wir andauernd ab und planen um innerhalb kürzester Zeit, weil wir uns über Whatsapp et cetera so schnell erreichen. Das ist eine Sache, die ich gern wiederhätte: Dass man verbindlicher miteinander ist.

Jasmin Wagner alias Blümchen 1995 veröffentlichte Jasmin Wagner unter dem Namen Blümchen ihre erste Single "Herz an Herz", eine Coverversion des Neue-Deutsche-Welle-Songs von Paso Doble, mit der sie bis auf Platz 4 der deutschen Singlecharts stieg. Auch ihre nächsten beiden Singles "Kleiner Satellit (Piep, piep)" und "Boomerang" erreichten die Top 10 der deutschen Charts. Mit ihrem Techno und Eurodance, dem Verkauf von Millionen Platten und mehreren Auszeichnungen gilt sie als die erfolgreichste deutsche Solokünstlerin der 1990er-Jahre. Seit Mitte der 2000er Jahre wirkte Wagner vor allem in Theater- und Musicalproduktionen mit, im März 2019 feierte sie mit der Single "Computerliebe" ihr Comeback als Blümchen. Vorerst will sie sich wieder auf ihre Musik-Karriere konzentrieren, wie sie im Interview mit unserer Redaktion sagte.