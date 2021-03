Beuys-Jahr startet in Düsseldorf : Joseph Beuys, der Übervater aller Umweltaktivisten?

Was hat Joseph Beuys mit Greta Thunberg zu tun? Zum Auftakt des Jubiläumsjahres inszeniert Düsseldorf Joseph Beuys als Übervater aller heutigen Aktivisten. Eine Schau wie ein Update.

Düsseldorf | „I like America and America likes me“: 1974 führt Joseph Beuys unter diesem Titel seine berühmte Performance mit dem Kojoten auf. Heute klingt der Titel, als würde er auch zu Greta Thunbergs triumphaler Segelreise 2019 nach New York passen. Der Kunstschamane und die Umweltaktivistin: In Düsseldorf finden sie jetzt zusammen. Die Kunstsammlung Nordrhein...

