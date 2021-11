Ehrung : Jüdisches Museum zeichnet Knobloch und Libeskind aus

Das Jüdische Museum in Berlin vergibt seit 2002 den „Preis für Verständigung und Toleranz“. Am Samstagabend war es wieder soweit.

Berlin | Das Jüdische Museum in Berlin hat den Architekten Daniel Libeskind (75) und die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch (89), ausgezeichnet. Den beiden wurde am Samstagabend in der Hauptstadt der „Preis für Verständigung und Toleranz“ verliehen. Das Museum würdigt damit seit 2002 Persönlichkeiten aus Wirtsch...

