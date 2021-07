Trauerfeier : KZ-Überlebende Esther Bejarano beigesetzt

Bis zum Schluss hat sie sich gegen Rechtsextremismus engagiert. Jetzt hat Esther Bejarano ihre letzte Ruhe auf dem Jüdischen Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf gefunden.

Hamburg | Die KZ-Überlebende Esther Bejarano ist am Sonntag auf dem Jüdischen Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf beigesetzt worden. Die Musikerin und Aktivistin war am 10. Juli nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben. Sie wurde neben ihrem bereits 1999 gestorbenen Ehemann Nissim begraben. Unter den zahlreichen Tr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.