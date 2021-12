Kinos in der Krise : Hilferuf der Kinobetreiber in Mecklenburg-Vorpommern

Mit einem dramatischen Hilferuf haben sich gestern Kinobetreiber aus Kühlungsborn, Ludwigslust, Schwerin, Boizenburg, Neustrelitz und Rostock im Schweriner Capitol an die Landesregierung gewandt.

Mecklenburg-Vorpommern | Mit einem dramatischen Hilferuf haben sich die Kinobetreiber Mecklenburg-Vorpommerns gestern an die Landesregierung gewandt und gefordert, Lichtspieltheater gerade in Zeiten der Pandemie „als Orte der Kultur“ zu behandeln. Nach einer Online-Versammlung von Kinobetreibern am vergangenen Donnerstag erläuterten Kinoleiter aus Kühlungsborn, Ludwigslust...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.