Autobiografie : Künstler Ai Weiwei fühlt sich wohl unter der Erde

Der der in China lange Zeit verfolgte Künstler Ai Weiwei hat in Berlin seine Autobiografie „1000 Jahre Freud und Leid“ vorgestellt.

Berlin | Als Konsequenz aus der politischen Verfolgung seiner Familie hat der chinesischen Künstlers Ai Weiwei eine Vorliebe für geschützte Räume entwickelt. „Ich fühle mich unter der Erde wohler, deswegen ist mein Atelier in Berlin auch unter der Erde“, sagte der 64-Jährige in der Hauptstadt. Jenseits der Gesellschaft gelebt zu haben, habe der Familie in C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.