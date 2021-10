Städel-Direktor : Kunsthistoriker Klaus Gallwitz ist tot

Er förderte schon früh junge Künstler, die wie Gerhard Richter oder Anselm Kiefer, die heute zu den Großen der Kunstszene gehören. Nun ist der langjährige Städel-Direktor Klaus Gallwitz gestorben.

Frankfurt am Main | Der Kunsthistoriker und langjährige Städel-Direktor Klaus Gallwitz ist tot. Der 91-Jährige starb bereits am 21. Oktober im Kreis seiner Familie in Karlsruhe, wie seine Ehefrau Bénédicte Peyrat am Montag mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet Gallwitz galt als Förderer einst junger Künstler wie Gerhard Richter, Markus Lüpertz oder ...

