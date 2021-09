Personalie : Matthias Pees wird Intendant der Berliner Festspiele

Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes hat den derzeitigen Intendanten des Mousonturms in Frankfurt am Main nach Berlin berufen. Er soll in einem Jahr Intendant der Berliner Festspiele werden.

Berlin | Der Frankfurter Theaterchef Matthias Pees wird neuer Intendant der Berliner Festspiele. Er folgt am 1. September 2022 auf Thomas Oberender, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Donnerstag mitteilte. Pees wurde vom Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin berufen. Grütters würdigte ihn als „renommierten Theater- und...

