Zwei Mal gewonnen : Michi Beck und Smudo verlassen "The Voice" nach fünf Jahren

Zwei Siege sind ihnen genug: Michi Beck und Smudo haben das Ende ihrer Juroren-Laufbahn angekündigt.

von dpa

08. April 2019, 06:15 Uhr

Berlin | Michi Beck (51) und Smudo (51) von den Fantastischen Vier verabschieden sich von der Musikshow "The Voice of Germany". "Nach fünf spannenden und erfahrungsreichen Jahren bei "The Voice of Germany" finden wir, dass es an der Zeit ist unser Doppelsieg Zepter weiterzureichen", hieß es am Sonntag auf der Facebook-Seite der Band. "Wir wünschen unseren Nachfolgern viel Spaß und Erfolg. Wir sehen uns im Sommer bei den Captain Fantastic Open Airs! Danke für alles."

Die beiden Hip Hopper hatten die Castingshow 2014 und 2015 mit ihren Talenten gewonnen, darunter die spätere ESC-Teilnehmerin Jamie-Lee Kriewitz. Bei der Ende 2018 zu Ende gegangenen Staffel saßen neben Beck und Smudo noch Michael Patrick Kelly, Mark Forster und Yvonne Catterfeld auf den roten Coaching-Stühlen. Die neunte Staffel ist für den Herbst geplant.