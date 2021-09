Musical : „Moulin Rouge“ gewinnt Tony Award als bestes Musical

Die Tonys hatten ursprünglich im Juni 2020 verliehen werden sollen, waren aber wegen der Pandemie verschoben worden. „Moulin Rouge“ wurde nun gleich in mehreren Kategorien ausgezeichnet.

New York | Die Bühnen-Version des Musikfilms „Moulin Rouge“ hat den Tony Award als bestes Musical gewonnen. Die Show gewann in New York in insgesamt zehn Kategorien den wichtigsten Preis der Broadway-Theater in New York. Zu den Ausgezeichneten zähle auch Aaron Tveit als bester männlicher Hauptdarsteller in der Rolle des verarmten Künstlers Christian, der sich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.