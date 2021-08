Komponist : Neue Gesellschaft erinnert an Giacomo Meyerbeer

Er war einer der bedeutendsten Komponisten des 19. Jahrhunderts. Eine neu gegründete Gesellschaft will seiner gedenken, sein Ruf leidet unter antijüdischen Ressentiments.

Berlin | Der Erinnerung an den deutsch-jüdischen Komponisten Giacomo Meyerbeer (1791-1864) will sich eine neue „Giacomo-Meyerbeer-Gesellschaft“ widmen. Die Gründungsmatinee soll am 5. September anlässlich des 230. Geburtstages des Komponisten in der Deutschen Oper Berlin stattfinden, wie die Gesellschaft am Sonntag mitteilte. Der nahe Berlin geborene Mey...

