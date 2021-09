Spielstätte : Neue Isarphilharmonie: Musiker schwärmen von der Akustik

Die Münchner Philharmoniker haben schon im neuen Konzerthaus geprobt. Am 8. Oktober eröffnen sie ihre Interimsspielstätte mit einem Konzert.

München | Ringsum ist noch Baustelle, doch das Herzstück der neuen Isarphilharmonie ist schon fertig: der Konzertsaal. Rund 1900 Besucher passen in den eindrucksvollen Saal, der ganz in Schwarz gehalten ist. Am 8. Oktober eröffnen die Münchner Philharmoniker ihre Interimsspielstätte mit einem Konzert. Erste Proben verliefen gut, vor allem mit Blick auf die A...

