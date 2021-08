Dirigentin : Oksana Lyniv: Frauen hinter dem Pult bald Normalität

Sie ist die erste Frau in 145 Jahren, die eine Wagner-Oper in Bayreuth dirigiert hat. Die Ukrainerin glaubt, dass immer mehr ihrer Geschlechtsgenossinnen in die Männer-Domäne eindringen werden.

Rom/Bayreuth | Die Dirigentin Oksana Lyniv (43) hofft auf mehr Chancen für Frauen bei der Leitung von Orchestern. „Natürlich muss man darüber sprechen: Ich und andere wunderbare Kolleginnen debütieren gerade auf vielen Festivals“, sagte die Ukrainerin im Interview der Zeitung „La Repubblica“ (Freitag). Irgendwann sei das aber Geschichte, und sie hoffe auf eine ne...

