Schmerzmittel-Skandal : Opioid-Krise: Name Sackler verschwindet aus dem Met

Der Skandal um süchtig machende Schmerzmittel hat den Sackler-Clan schwer in die Kritik gebracht. Das New Yorker Metropolitan Museum hat Konsequenzen gezogen.

New York | Im Skandal um das süchtig machende Schmerzmittel Oxycontin verschwindet der Name der Familie Sackler von sieben Ausstellungsräumen im New Yorker Metropolitan Museum. Das teilte das renommierte Museum am Central Park in Manhattan am Donnerstag gemeinsam mit Mitgliedern der Familie Sackler mit. „Unsere Familien haben das Met immer stark unterstützt u...

