Gala in Berlin : Opus Klassik für Hope, Lang Lang und Yoncheva

In Berlin wird der Opus Klassik verliehen. Bei der Gala mit prominenten Gästen erhält der Geiger Daniel Hope einen Sonderpreis.

Berlin | Mit einer Gala im Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin ist am Sonntag die vierte Vergabe des Opus Klassik gefeiert worden. In den verschiedenen Kategorien waren bereits zuvor die fast 50 Gewinnerinnen und Gewinner benannt worden. Moderatorin der Gala, die am Abend ab 22.15 Uhr im ZDF-Programm stand, war Désirée Nosbusch. Sie ist Nachfolgerin von...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.