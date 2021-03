Podcast zu Ostern : Folge 1: „Mein Weg durch die Karwoche“ – Der Podcast der Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt

Die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, begleitet auch dieses Jahr durch das zweite Corona-Osterfest.

29. März 2021, 06:00 Uhr

Hamburg | Ostern steht vor der Tür. Und somit das älteste und heiligste Fest der Christen. Am Montag beginnt die Karwoche – die letzte Fastenwoche vor dem Fest zur Auferstehung Jesus Christi. Und unter Corona-Bedingungen bekommt das Fest auch in diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung. Es erinnert nicht nur den verstorbenen Menschen, sondern auch den Sorgen und den Gefühlen des Einzelnen. Trotz der Corona-Pandemie soll das Osterfest auch in diesem Jahr – zumindest eingeschränkt – gefeiert werden. Auch wenn steigende Corona-Inzidenz-Zahlen und strenge Kontaktbeschränkungen erneut Familienzusammenkünfte und Feierlichkeiten erschweren, will die Nordkirche an geplanten Veranstaltungen festhalten.

Laut aktuellem Stand sind in Norddeutschland an Ostern auch Gottesdienste vor Ort möglich. Zusätzlich gibt es zahlreiche Videostreams, Fernsehgottesdienste und andere Onlineangebote. So möchte die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, auch in diesem Jahr unsere Leserinnen und Leser erneut mit ihrem Podcast „Mein Weg durch die Karwoche“ durch die letzte Fastenwoche begleiten. In diesem Format zum Anhören widmet sie sich Themen, die unsere Leser in den vergangenen Wochen und Monaten besonders beschäftigt haben – zum Beispiel der Einsamkeit.

Es gebe verschiedene Formen von Einsamkeit, die man nicht gegeneinander ausspielen dürfe, ist die Landesbischöfin überzeugt. Denn jede Form von Einsamkeit sei für den Menschen, der sie erlebt, eine ganz besondere Belastung. „Ich denke zuallererst an die Menschen, die isoliert auf Krankenstationen – besonders auf den Intensivstationen – oder auch in Pflege- und Seniorenheimen gelebt haben“, sagt Kühnbaum-Schmidt. Wenn sie über Einsamkeit im vergangenen Corona-Jahr nachdenkt, denkt sie an Menschen, „für die Kontakt zu vertrauten Menschen einfach lange nicht möglich war“. Dazu zählen auch Menschen, die alleine Zuhause leben und für die der selbstverständliche Kontakte zu anderen ebenfalls sehr eingeschränkt war.

In Kooperation mit noz.de will das Oberhaupt der Nordkirche in fünf Folgen erklären, was die Karwoche eigentlich ist.

Wer ist die Landesbischöfin?



Als Landesbischöfin der Nordkirche ist Kristina Kühnbaum-Schmidt zugleich Vorsitzende der Kirchenleitung. Ihre Predigtstätten sind der Dom zu Schwerin und der Dom zu Lübeck. Zu den zentralen Aufgaben der Landesbischöfin gehört der leitende geistliche Dienst in der Nordkirche. Sie vertritt die Landeskirche gegenüber den Bundesländern, ihren Parlamenten und Regierungen sowie im gesamten kirchlichen und öffentlichen Leben.