Auszeichnung : „Quo Vadis, Aida?“ gewinnt Europäischen Filmpreis

Schauspieler Franz Rogowski ist per Video zugeschaltet, geht beim Europäischen Filmpreis aber leer aus. Als bester Film wird das Drama „Quo Vadis, Aida?“ über das Massaker in Srebrenica ausgezeichnet.

Berlin | Das Drama „Quo Vadis, Aida?“ ist als bester europäischer Film des Jahres ausgezeichnet worden. Die bosnische Regisseurin Jasmila Žbanić erzählt darin vom Massaker in Srebrenica. Die Europäische Filmakademie gab die Entscheidung am Samstagabend in Berlin bekannt. Der Film erhielt auch die Auszeichnungen für die beste Regie und die beste Darstellerin...

