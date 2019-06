Album "Unsere Lieblingslieder" : Rechtspopulistische Band Frei.Wild will Ärzte und Tote Hosen covern

View this post on Instagram

Liebe Freunde! Fast zwanzig Jahre sind wir jetzt auf dem Weg. Ein Weg, der für Frei.Wild von Anfang an steil nach oben führte. Kein Kritiker, der uns aufhalten konnte und keine Kollegen, die uns den Weg versperrten. Niemand, der uns diffamiert, beschimpft oder ausgegrenzt hätte. Dieses Schicksal blieb uns Gott sei Dank erspart. Es war also an der Zeit etwas zurückzugeben. Wir wollten endlich etwas Wahres, Schönes, Gutes tun! Der Gedanke daran führte uns schnell zu dem besonderen Wunsch, den wir schon lange hegen. Also befassten wir uns konkreter mit dem Thema! Wir tauschten Ideen aus, holten uns Anregungen hier, hörten Liedbeispiele dort. Und plötzlich wurden wir sehr schnell sehr bescheiden und entschieden uns zu einem Coveralbum. Angesichts der nun vorliegenden neun Perlen deutscher Moralkultur wäre es vermessen gewesen uns größer zu machen als wir sind und gegen diese Leuchttürme anzutreten. Nun ist es ein Album geworden, auf dem wir âUnsere Lieblingslieder✠präsentieren. Es sind Songs unserer musikalischen und menschlichen Vorbilder! Lieder mit Botschaft! Lieder für das Gute im Menschen von guten Menschen! Wie ihr merkt, singen wir die Lieder nach. Wir lassen sie im Original erstrahlen und interpretieren nicht! Denn diese Songs sind viel zu erhaben um sie durch unsere Eigeninterpretationen zu verwässern. Ein anderer Aspekt des Albums ist uns aber fast genauso wichtig: Wir wollen danke sagen! Die Hommage an die hier ausgewählten Künstler, die von Kritik und Medien in Deutschland als quasi unantastbar behandelt werden, verstehen wir auch als ein riesengroßes DANKESCHÖN! Danke, dass ihr uns gezeigt habt, was âWahre Werte✠sindâœ. Danke, dass ihr uns lehrt, was âRückgrat und Moral✠bedeuten. Danke, dass wir durch Euch nun wissen, wie man âmit dem Herzen fühlt und mit den Augen sieht.✠Danke, dass wir erfahren durften, dass man alles schaffen kann, wenn man nur âzusammen und vereint✠zueinander steht. Ihr seid unser âSternenstaub✠âdurch alle Gezeiten✠und erst ihr habt der Welt beigebracht, dass âkein Krieg für ewig istâœ. In diesem Sinne: Hört rein, lasst Euch flashen! Physische Erstauflage (5.000 Stück) nur im FW-Online Shop + FW Amazon Shop