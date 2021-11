Kunst-Auktion : Rekorde bei Versteigerungen in New York

Zum Abschluss der New Yorker Herbstauktionen hagelt es noch einmal Rekorde: Eine ganz spezielle Sammlung wird versteigert - und das Werk von Frida Kahlo wird zum teuersten Lateinamerikas.

New York | Ein Selbstporträt der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo (1907-1954) ist bei einer Auktion in New York für umgerechnet etwa 31 Millionen Euro (34,9 Millionen Dollar) versteigert worden - und damit zum teuersten je versteigerten Werk aus Lateinamerika geworden. Das 1949 entstandene Bild „Diego y yo“ (Diego und ich) sei von der Sammlung des argenti...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.