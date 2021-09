Terrorismus : Rettung einer Skulptur - Bildhauer Fritz Koenig und 9/11

Die Geschichte der Skulptur „The Sphere“ ist auch die Geschichte einer Transformation: von einem Kunstwerk, an dem sich Menschen einst trafen, hin zum Mahnmal für die Opfer von 9/11 in New York.

Landshut | Die Bronzekugel des Bildhauers Fritz Koenig zierte 30 Jahre lang den Platz vor dem World Trade Center in New York. Bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wurde sie unter den Trümmern verschüttet und später geborgen. Aus Sicht vieler New Yorker wurde die Skulptur damals zum Symbol für das Wiederauferstehen ihrer Stadt. Verwundet, aber nicht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.