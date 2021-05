Freundin und Label-Chefin : Wie Rita Flügge-Timm die Karriere von Udo Lindenberg rettete

Die Wegbegleiterin stand auch in schwierigen Zeiten an der Seite des Musikers.

Hamburg | Wer Rita Flügge-Timms Büro im Hamburger Schanzenviertel betritt, sieht sofort, was für eine wichtige Rolle Udo Lindenberg in ihrem (Berufs-)Leben spielt. An der Wand hängen Goldene Schallplatten oder Bilder, die der Sänger für sie gemalt hat. Er ist bei ihrem Label DolceRita unter Vertrag und nennt die 61-Jährige „die Löwin“: „Udo weiß, dass ich wie e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.