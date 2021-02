Sängerin von Stereo-Total : Indie-Musikerin Françoise Cactus an Brustkrebs gestorben

Die Sängerin und Schlagzeugerin der Band "Stereo Total" ist tot. Sie starb nach langer Krankheit in Berlin.

Berlin | Die Künstlerin und Musikerin Françoise Cactus ist tot. Sie starb am Mittwoch nach langer Krankheit in Berlin, wie ihr Management der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die Sängerin der Indie-Pop-Band "Stereo Total" wurde 57 Jahre alt. Sie starb an Bru...

