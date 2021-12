Corona : Semperopernball fällt aus - Silvesterkonzert ohne Publikum

Für Ende Januar war der Semperopernball geplant. Daraus wird jetzt nichts - coronabedingt. Aufgrund der Pandemie gibt es noch weitere Einschränkungen für den Kulturbetrieb.

Dresden | Der Semperopernball fällt 2022 wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal in Folge aus. „Aufgrund der starken coronabedingten Entwicklung wäre es ein falsches Signal, einen Ball mit rund 2500 Gästen in der Dresdner Semperoper durchzuführen“, erklärte Ball-Impresario Hans-Joachim Frey am Freitag in Dresden. Nach der ursprünglichen Planung sollte d...

