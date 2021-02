Begehrter Filmpreis : Dieser deutsche Jung-Star hat Chancen auf einen Golden Globe

Auch die bekannte Netflix-Serie "Unorthodox" ist für den begehrten Filmpreis nominiert worden.

Los Angeles | Die zwölfjährige Schülerin Helena Zengel aus Berlin ist als Nebendarstellerin in dem Western "Neues aus der Welt" für einen Golden Globe nominiert. In dieser Sparte trifft Zengel unter anderem auf Amanda Seyfried ("Mank") und Olivia Colman ("The Father"...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.