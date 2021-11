Mit 61 Jahren : Spanische Schriftstellerin Almudena Grandes gestorben

Sie war eine der wichtigsten spanischen Autorinnen der Gegenwart. In ihren Büchern setzte sicj Almudena Grandes immer wieder mit der Franco-Diktatur auseinander.

Madrid | Die spanische Schriftstellerin Almudena Grandes („Lulú“) ist tot. Das teilte ihr Verlag Tusquets Editores auf Twitter mit. Die 61-Jährige habe an Krebs gelitten, sie sei am Samstag in Madrid gestorben, schrieb die Zeitung „El País“. Grandes war eine der wichtigsten spanischen Autorinnen der Gegenwart. Weltbekannt wurde sie 1989 mit ihrem ersten Wer...

