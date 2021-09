Ex-Schlagzeuger : Spider Murphy Gang: Gründungsmitglied Franz Trojan ist tot

Die Spider Murphy Gang hat den Tod eines ihrer Gründungsmitglieder bekannt gegeben. Franz Trojan wurde 64 Jahre alt.

Kamp-Lintfort | Die Münchner Kultband Spider Murphy Gang trauert um ihren früheren Drummer Franz Trojan. Der "Bayerische Rundfunk" und die Deutsche Presse Agentur berichten am Donnerstag, das Bandmanagement habe Trojans Tod im Alter von 64 Jahren bestätigt. Demnach starb Trojan am 15. September in seinem Wohnort Kamp-Lintfort in NRW. Die Spider Murphy Gang prägte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.