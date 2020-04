Übertragung ab 19 Uhr im Stream : Live aus dem Mailänder Dom: Startenor Andrea Bocelli gibt Osterkonzert

Der blinde Sänger wird mitten in der Corona-Krise ein Konzert im Mailänder Dom geben. Seien Sie per Stream live dabei.

12. April 2020, 17:52 Uhr

Mailand | Der blinde italienische Tenor Andrea Bocelli gibt am Ostersonntag ein Konzert vor leeren Bänken im Mailänder Dom. Er hofft auf Publikum rund um den Globus: Der Auftritt wird auf Bocellis Youtube-Kanal live gestreamt.

Ab 19 Uhr will der 61-Jährige im Dom zu Mailand singen. Begleitet wird er von dem Organisten der Kathedrale, Emanuele Vianelli. Der Sänger wird geistliche Stücke anstimmen, unter anderem das "Ave Maria" von Bach/Gounod und die Arie "Sancta Maria" von Pietro Mascagni.



Sehen Sie hier das Bocelli-Konzert ab 19 Uhr live:





Bocelli: "Symbol der Wiedergeburt" braucht gerade jeder

Der Bürgermeister der lombardischen Hauptstadt, Giuseppe Sala, hatte den Künstler Ende März in einem Telefonat gebeten, nach Mailand zu kommen und an Ostern im Dom zu singen. "Ich glaube an das christliche Osterfest, ein universelles Symbol der Wiedergeburt, das jeder – ob gläubig oder ungläubig – im Augenblick wirklich braucht", sagte Bocelli daraufhin in einer Mitteilung.

Der schon in der Kindheit erblindete Bocelli wurde 1996 mit der Hymne "Time To Say Goodbye" zum Weltstar. Er trat wiederholt zu religiösen Anlässen und bei katholischen Großveranstaltungen auf, etwa bei katholischen Weltfamilientreffen oder einem Großtreffen der charismatischen Bewegungen 2015 in Rom. Er sang vor Papst Franziskus wie auch vor dessen Vorgängern Benedikt XVI. und Johannes Paul II.

