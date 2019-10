Eine Milliarde Aufrufe : "Sweet Child O' Mine": Guns N' Roses stellt Youtube-Rekord auf

Rekord für "Sweet Child O' Mine": Kein anderes Musikvideo aus den 80ern wurde so häufig bei Youtube geklickt.

Avatar_prignitzer von Christopher Chirvi

17. Oktober 2019, 10:00 Uhr

Hamburg | 1988 veröffentlichten Guns N' Roses ihre Single "Sweet Child O' Mine". Nach Platz eins der US-Charts, fast fast 4,5 Millionen Single-Verkäufen, Doppelgold und Platin hat der Song nun einen neuen Rekord aufgestellt: Mehr als eine Milliarde Aufrufe auf Youtube. Kein anderes Musikvideo aus den 80ern wurde so häufig geklickt.

"Die Guns-N'-Roses-Familie hat diesen Moment geschaffen", schreib die Band auf Twitter. Dazu veröffentlichten sie ein Schwarz-Weiß-Video.





Am 24. Dezember 2009 wurde das Video von "Sweet Child O' Mine" bei Youtube hochgeladen. Fast zehn Jahre später ist nun der Rekord gefallen.





Der Song hatte Guns N' Roses weltweit berühmt gemacht. Es war nach "It’s So Easy" und "Welcome to the Jungle" die dritte Single der Band.

Wie der "Rolling Stone" schreibt, ist dies aber nicht der erste Rekord von Guns N' Roses. "November Rain" von 1992 war lange Zeit das älteste Musikvideo auf der Videoplattform mit dem meisten Views. Später wurde es aber von Queens "Bohemian Rhapsody" aus dem Jahr 1975 abgelöst. Noch immer gehören Guns N' Roses aber die meistgesehenen YouTube-Clips der Achtziger und Neunziger.



Das am häufigsten geklickte Musikvideo bei Youtube insgesamt ist übrigens "Despacito" von Luis Fonsi featuring Daddy Yankee mit knapp 6,5 Milliarden Aufrufen.