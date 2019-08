ProSieben-Rate-Show : "The Masked Singer": Astronaut Max Mutzke gewinnt das Finale

Schon seit der ersten Folge war klar, dass der Astronaut ein großartiger Sänger sein muss. Und so war es dann auch.

02. August 2019, 08:00 Uhr

Köln | Der Sänger Max Mutzke hat als Astronaut das Finale der ProSieben-Rate-Show "The Masked Singer" gewonnen. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wir gelebt haben", sagte der Sieger nach seiner Enttarnung am Donnerstag in Köln über die Zeit unter der Maske. "Meine Familie wusste auch nichts." Mutzke hatte die meisten Zuschaueranrufe bekommen und somit erst als letzter Kandidat seine Maske abnehmen müssen.

Bei "The Masked Singer" hatten Prominente in den vergangenen sechs Wochen vollständig kostümiert und maskiert live singen müssen. Ein Rate-Team und die Zuschauer zerbrachen sich die Köpfe darüber, wer unter den Masken steckt.





Am Donnerstag waren im Finale bereits Moderator Daniel Aminati als Kudu, Satiriker Bülent Ceylan als Engel und Boxerin Susi Kentikian als Monster entlarvt worden. "Das war das längste Blind Date, das ich je hatte", sagte Matthias Opdenhövel, der sich als Moderator von "The Masked Singer" schon früh in das pinke Monster verliebt hatte. "Ich werde dich jetzt übrigens für immer Monster nennen", sagte Opdenhövel nach der Show zu der enttarnten Susi Kentikian.



In der letzten Finalrunde setzte sich Mutzke dann noch gegen den Sänger Gil Ofarim durch, der danach seine Grashüpfer-Maske abnehmen musste – und sich danach als guter Zweiter präsentierte: "Wir haben heute alle gewonnen", sagte er über den Finalabend.

Welche Promis unter den Masken steckten





"Don't talk to me"



Um die geheime Identität der Kandidaten bis zum Schluss zu wahren, hat ProSieben eine Menge Aufwand betrieben: Auch hinter der Bühne mussten die Kandidaten maskiert bleiben und einheitliche Pullis mit dem Aufdruck "Don't talk to me" (Sprich mich nicht an) tragen. "Ich bin so gespannt, wer die anderen sind", sagte Schlagersängerin Stefanie Hertel, die in der vergangenen Woche als Panther enttarnt wurde, nach ihrem Ausscheiden. "Jeder ist auch hinter der Bühne so in seiner Rolle drin."



3,16 Millionen Zuschauer

Die Show hat trotz ihrer sommerlichen Ausstrahlungszeit das geschafft, was lange keine Sendung im deutschen Fernsehen zustande brachte: Mit jeder Folge wuchs das Publikum. Auch im Halbfinale steigerte die Liveshow nochmals die Zuschauerzahl und ließ alle anderen Primetime-Sendungen hinter sich. 3,16 Millionen verfolgten die Ausstrahlung, die Quote lag damit bei 14 Prozent. Bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil sogar bei satten 29 Prozent. Und auch im Finale stiegen die Zuschauerzahlen noch einmal.





Trotz großem Jubel gab es aber auch Kritik an der Show: Neben den langen Werbeblöcken ärgerte die Zuschauer vor allem eines: das an Ende genau die Menschen unter den Masken waren, mit denen der Großteil vorher gerechnet hatte. Eine wirkliche Überraschung blieb am Ende der Show aus.





