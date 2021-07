Mit 57 Jahren : US-Rapper Biz Markie gestorben

Wieder ist ein Star der US-amerikanischen Hip-Hop-Szene gestorben. Biz Markie wurde nur 57 Jahre alt. Er ist der nächste in einer Reihe von Rappern, die das Genre prägten und deren Leben früh endete.

New York | Der US-Rapper Biz Markie, der 1989 mit „Just A Friend“ seinen größten Hit hatte, ist tot. Der Musiker sei am Freitagabend im Alter von 57 Jahren im Beisein seiner Frau Tara in Baltimore gestorben, bestätigte seine Managerin Jenni Izumi dem Sender CNN und anderen US-Medien. Angaben zur Todesursache wurden zunächst nicht veröffentlicht. Markie tru...

