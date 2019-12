84 Jahre alt : "Unauslöschliches Werk": Opernregisseur Harry Kupfer gestorben

Rund 200 Opern inszenierte Harry Kupfer in Deutschland und im Ausland. Nun starb er im Alter von 84 Jahren.

Avatar_prignitzer von Lorena Dreusicke und dpa

31. Dezember 2019, 11:57 Uhr

Berlin | Einer der bedeutendsten Regisseure der deutschen Operngeschichte ist tot. Harry Kupfer starb am Montag nach langer Krankheit im Alter von 84 Jahren, teilte sein Management am Dienstag mit.

In den Jahren der deutsch-deutschen Teilung stand kaum jemand so stark für die grenzüberwindende Kraft der Musik wie Harry Kupfer: Der Ost-Berliner Opernregisseur konnte zwischen den Welten vermitteln und an den wichtigsten Musiktheatern zwischen Wien, Bayreuth und Berlin inszenieren. Dennoch gab sich Kupfer nach der Wende pessimistisch: Eine wirkliche Vereinigung werde es in Deutschland erst in der kommenden Generation geben.

21 Jahre an der Komischen Oper Berlin gewirkt

Geboren am 12. August 1935, begann der gebürtige Berliner seine Karriere 1958 in Stralsund in der ehemaligen DDR. Er stieg über Karl-Marx-Stadt, Weimar und Dresden zum Chefregisseur der Komischen Oper in Ost-Berlin auf, die er 21 Jahre bis 2002 künstlerisch prägte.





International erlangte Kupfer Weltruhm mit der Inszenierung des "Fliegenden Holländers" 1978 in Bayreuth und "Der Ring des Nibelungen" 1988 mit Daniel Barenboim. Ebenfalls mit seinem Weggefährten Barenboim gestaltete er ab 1992 den Zyklus sämtlicher Werke Richard Wagners an der Berliner Staatsoper, wo er bis ins hohe Alter wirkte, zuletzt mit "Macbeth" 2018.

"Menschen gehören auf die Opernbühne"

"Menschen mit ihren Konflikten, Problemen und Widersprüchen gehören auf die Opernbühne", sagte der Regisseur – ein Stoff, den er auch bei den zeitgenössischen Komponisten fand.

Fast bis zuletzt stand Kupfer auf der Probebühne. Noch in seiner umjubelten Inszenierung von Giuseppe Verdis "Macbeth" an der Berliner Staatsoper holte ihn Daniel Barenboim im Juni 2018 auf die Bühne. Ein Ruhestand kam für Kupfer kaum infrage. Im Gegenteil.

Ich möchte alle Fragen der Welt in dieser schönen totalen Kunstform, der Oper, durchspielen, um dabei Vorschläge zu machen für das Zusammenleben der Menschen. Es ist mein unmittelbares Bedürfnis, mich in dieser Kunstgattung zu äußern, eigentlich meine Lebensform. Harry Kupfer, Regisseur





Kupfers Kalender war stets voll. In den vergangenen Jahren arbeitete er in Dresden und Sydney, brachte den "Ring" in Barcelona und den "Parsifal" in Helsinki heraus. In Salzburg inszenierte er mit großem Jubel den "Rosenkavalier" und in Shanghai ein Musical. Zur Seite stand ihm dabei immer wieder sein langjähriger Bühnenbildner Hans Schavernoch.

Noch im März dieses Jahres brachte er an der Komischen Oper Händels Barockdrama "Poro" heraus, kurz danach folgte "Tannhäuser" in Zürich. Noch im Sommer 2016 hatte sein Salzburger "Rosenkavalier" in der Mailänder Scala Premiere.

Video: Harry Kupfer spricht 2018 über sein aktuelles Bühnenprojekt "Poro"





Berliner Bürgermeister: "Vorbild für viele"

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) würdigte Kupfer für dessen Leistungen: "Seine Arbeit war wegweisend und Vorbild für viele nachfolgende Kolleginnen und Kollegen."





Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU) teilte am Dienstag mit: "Sein Schaffen in Bayreuth war ein Glücksfall für die Festspiele und Wagner-Fans allerorten."

Der aktuelle Intendant der Komischen Oper, Barrie Kosky, würdigte in einem Nachruf Kupfers Lebenswerk: "Als junger, naiver Student aus Australien sah ich in den 1980er-Jahren mehr als ein Dutzend Kupfer-Inszenierungen in Deutschland und im Rest der Welt. Sie haben einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen, den ich bis heute in mir trage."







Das Land verliere "eine wahre Regielegende der deutschen Operngeschichte", erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU): "Seine Inszenierungen waren prägend für das realistische, das menschliche Musiktheater." Damit habe Harry Kupfer sowohl in der ostdeutschen als auch später in der westdeutschen Opernlandschaft Maßstäbe gesetzt, die bis heute gültig seien. Harry Kupfer werde "als leiser Grenzgänger in Erinnerung bleiben, der mit seinen sinnlichen Aufführungen wie kaum ein zweiter die verbindende Kraft der Musik ins Rampenlicht zu holen vermochte", sagte Grütters.