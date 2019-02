Eurovision Song Contest 2019 : "Unser Lied für Israel": S!sters gewinnen ESC-Vorentscheid

Die beiden Sängerinnen vertreten Deutschland mit dem Song "Sister" im ESC-Finale am 18. Mai in Tel Aviv.

von dpa und lod

22. Februar 2019, 22:37 Uhr

Berlin | In der ARD-Show "Unser Lied für Israel" hat das neu geschaffene Frauenduo S!sters die meisten Stimmen erhalten. Damit treten Carlotta Truman aus Hannover und Laurita aus Wiesbaden im 64. ESC-Finale am 18. Mai in Tel Aviv auf.

Sieben Songs waren im Rennen – den Sieger kürten die TV-Zuschauer, eine 100-köpfige Eurovisions-Jury sowie eine internationale Experten-Jury.



Sechs Damen und das Duo sowie zwei Herren konkurrierten um das Ticket für Tel Aviv: Aly Ryan, BB Thomaz, Linus Bruhn, Gregor Hägele, Lilly Among Clouds, Makeda sowie das Duo S!sters traten an. Im vergangenen Jahr hatte Michael Schulte ("You Let Me Walk Alone") für Deutschland den vierten Platz geholt.