Preisvergabe in Hollywood : Verfolgen Sie hier live die Oscar-Nominierungen 2020

In Los Angeles werden am Montag die mit Spannung erwarteten Nominierungen bekanntgegeben.

Avatar_prignitzer von dpa und Lorena Dreusicke

13. Januar 2020, 14:14 Uhr

Zu den Favoriten für die Oscars 2020 zählen die Filme "The Irishman", "1917", "Once Upon a Time in Hollywood", "Marriage Story" und "Joker". Schauspieler wie Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Adam Driver, Renée Zellweger, Scarlett Johansson und Saoirse Ronan können auf eine Nominierung hoffen. Die Oscar-Trophäen werden am 9. Februar in Hollywood zum 92. Mal vergeben.

Der deutsche Film "Systemsprenger" von Regisseurin Nora Fingscheidt hat in der Sparte "International Feature Film" keine Chancen, er war schon Mitte Dezember bei der Vorauswahl auf der Strecke geblieben. 2019 hatte es Florian Henckel von Donnersmarck mit "Werk ohne Autor" in die Nominierungs-Endrunde geschafft, ging bei der Gala im vorigen Februar dann aber leer aus.

Verfolgen Sie hier die Verkündung der Oscar-Nominierungen ab 14.18 Uhr: