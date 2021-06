Feiertag am Donnerstag : Fronleichnam: Was wird gefeiert? Warum nicht alle Deutschen frei haben

Viele deutsche Arbeitnehmer haben an Fronleichnam frei. In den norddeutschen Bundesländern dagegen wird gearbeitet.

Hamburg | Immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten feiern die katholischen Christen Fronleichnam. Während vor allem in den südlichen Bundesländern Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag ist, schauen die Bewohner der norddeutschen Bundesländer an diesem Tag in die Röhre und müssen ganz normal arbeiten. Was ist Fronleichnam? An Fronleichnam bringen die Ka...

