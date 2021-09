Bühne : Wittenbrink-Musical begeistert im St. Pauli-Theater

Franz Wittenbrink hat schon zahlreiche Liederabende geschaffen, darunter „Sekretärinnen“, „Männer“ und „Nacht-Tankstelle“. Jetzt knöpft er sich humorvoll die Corona-Pandemie vor.

Hamburg | Am Ende singt das Ensemble „I will survive“ von Gloria Gaynor: Der neue Liederabend von Franz Wittenbrink „Nicht anfassen! Liebe in Zeiten des Abstands“ hat am Donnerstagabend das Publikum im St. Pauli-Theater begeistert. In dem Musical dreht sich alles um die Corona-Pandemie und die Folgen für die Gesellschaft nach eineinhalb Jahren Lockdown: Da i...

