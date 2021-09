Nachruf : Durch den Zufall zur Form

Zum Tod des Kieler Künstlers Ulrich Behl

Kiel | Der Künstler und Kulturvermittler Ulrich Behl (kl. Foto) ist tot. Er starb nach langer schwerer Krankheit am 31. August im Alter von 81 Jahren in seiner Wahlheimatstadt Kiel. Mit der sensiblen Darstellung von Rasierklingen und „Verwehungen“ zeichnete Behl sich seit den 60er-Jahren in das Bewusstsein der norddeutschen Kunstszene. Mit Akribie h...

