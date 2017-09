Sänger Tyler ist krank : Aerosmith muss Tour-Termine in Südamerika absagen

vergrößern 1 von 1 Foto: Matteo Bazzi 1 von 1

Die Rockband Aerosmith muss krankheitsbedingt Tour-Termine in Südamerika absagen. Sänger Steven Tyler teilte auf Twitter mit, er sei zwar «nicht in einer lebensbedrohlichen Situation», müsse sich aber «sofort» in Behandlung begeben.

Er erwarte volle Genesung. Genauere Angaben zur Krankheit machte der 69-jährige Tyler nicht. Damit fallen vier Auftritte der Band aus: In Curitiba (Brasilien), Santiago (Chile), Rosario (Argentinien) und Monterrey (Mexiko). Aerosmith wurde 1971 in Boston gegründet und war in diesem Jahr auch schon auf Deutschland-Tournee.

