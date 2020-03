Zwei Neueinsteiger : Album-Charts: Heaven Shall Burn vor Pietro Lombardi

Harte Riffs oder Latin-Party? Es ist entschieden: Die Metal-Band Heaven Shall Burn erklimmt den Album-Thron. Pietro Lombardi muss sich mit Rang zwei begnügen.

27. März 2020, 17:42 Uhr

Pietro Lombardi ist mit «Lombardi» auf Platz zwei der Albumcharts eingestiegen. Das teilte GfK Entertainment mit. Vor dem «Deutschland sucht den Superstar»-Gewinner von 2011 steht ein weiterer Neueinsteiger: Die Metal-Band Heaven Shall Burn stürmte mit ihrem Album «Of Truth and Sacrifice» direkt an die Spitze.

Bei den Single-Chats verteidigte The Weeknd mit «Blinding Lights» erneut den ersten Platz. Der Rapper lässt damit die Neueinsteiger Dardan & Monet192 hinter sich. Topic Feat. A7S kletterten von Platz fünf auf Platz drei.