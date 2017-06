Reunion : Alice Cooper hat seine alte Band wiederbelebt

vergrößern 1 von 2 Foto: Justin Lane 1 von 2

Mehr als 42 Jahre nach ihrem Auseinanderbrechen wollen Originalmitglieder der Band um US-Rocklegende Alice Cooper wieder gemeinsam auftreten.

Die wiedervereinte Alice-Cooper-Band kündigte am Mittwoch fünf Konzerte für November in den britischen Städten Leeds, Manchester, Birmingham, Glasgow und London an.

Schockrocker Alice Cooper (69) feiert seit den 1970ern Erfolge. Die Alice-Cooper-Band bestand ursprünglich aus Vince Furnier - der seinen Namen in Alice Cooper änderte - sowie den Musikern Dennis Dunaway, Michael Bruce, Neal Smith und Glen Buxton. Gitarrist Buxton starb 1997. Die überlebenden Bandmitglieder hatten Fans schon bei einem Konzert in der US-Stadt Nashville Mitte Mai mit einigen gemeinsamen Nummern überrascht.

Nach Angaben Coopers kam es durch die Zusammenarbeit mit Smith und Dunaway bei seinem neuesten Album «Paranormal» zu der Idee. «Als die originale Band 1975 auseinanderbrach, gab es kein böses Blut», sagte Cooper. Die langjährige kreative Zusammenarbeit habe sich einfach erschöpft gehabt. «Jeder ist einfach seiner Wege gegangen.»

von dpa

erstellt am 14.Jun.2017 | 14:47 Uhr