Schlager-Union : Andrea Berg und Dieter Bohlen künstlerisch wieder vereint

Vor einem Jahr war plötzlich Schluss: Jetzt aber ziehen Andrea Berg und Dieter Bohlen wieder an einem Strang. Zwei neue Songs sprangen dabei heraus.

von dpa

03. April 2019, 12:30 Uhr

Schlagersängerin Andrea Berg (53) und Pop-Produzent Dieter Bohlen (65) haben nach einem Jahr Pause wieder gemeinsam Songs produziert.

«Zwischen Dieter und mir steht und stand nie etwas. Die beiden neuen Songs «Du musst erst fallen» und «Davon geht mein Herz nicht unter» entstanden nach einem langen, sehr emotionalen Gespräch in Hamburg», sagte Berg der «Bild»-Zeitung. Vor einem Jahr hatte Bohlen die Zusammenarbeit per Mail aufgekündigt. Zwei Songs habe er nun gemeinsam mit dem Schlagerstar geschrieben.

Auch in ihrer Tochter Lena-Marie Ferber sieht Berg eine wichtige Ratgeberin, wie sie der «Bunten» sagte. «Oft rufe ich Lena an, um sie in emotionalen Dingen um Rat zu fragen. Sie hört zu, denkt nach und hat eine fantastische Intuition», sagte die 53-Jährige dem Magazin. Lena sei ihre Tochter, aber sie seien auch beste Freundinnen.

Auf ihrem am Freitag erscheinenden Album «Mosaik» hat Berg ihrer Tochter mit «Geh deinen Weg» ein Lied gewidmet.