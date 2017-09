Album-Charts : Andrea Berg weiter an der Spitze

vergrößern 1 von 1 Foto: Tobias Hase 1 von 1

erstellt am 29.Sep.2017

An der Schlagersängerin Andrea Berg führt in den Charts weiterhin kein Weg vorbei. Die 51-Jährige behauptete sich mit ihrem Album «25 Jahre Abenteuer Leben» erneut auf Platz eins der offiziellen deutschen Album-Charts. Das berichtete GfK Entertainment am Freitag.

Dahinter landete Mert mit dem Album «Kunde ist König». Helene Fischer musste sich dagegen wieder mit dem dritten Platz für ihr Album «Helene Fischer» begnügen.

Auch in den Single-Charts gibt es an der Spitze keine Veränderung. Dort stehen erneut Kay One Feat. Pietro Lombardi mit «Señorita». Platz zwei geht an Post Malone feat. 21 Savage mit «rockstar», während Axwell /\ Ingrosso mit dem Song «More Than You Know» auf die Drei rutschen.