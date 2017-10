Literaturpreis : Anna Katharina Hahn wird Mainzer Stadtschreiberin

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan Woitas 1 von 1

von dpa

erstellt am 02.Okt.2017 | 14:11 Uhr

Der renommierte Literaturpreis des Mainzer Stadtschreibers geht im kommenden Jahr an Anna Katharina Hahn. Die schwäbische Schriftstellerin tritt die Nachfolge des deutsch-irakischen Lyrikers und Romanautors Abbas Khider an, wie das ZDF am Montag mitteilte.

Der gemeinsame Preis von ZDF, 3sat und der Stadt Mainz besteht zu einem Teil aus der Stadtschreiberwohnung im Schatten des Mainzer Doms, zum anderen Teil aus einem Preisgeld von 12 500 Euro. Die Auszeichnung soll im Februar 2018 überreicht werden.

Die 1970 geborene Hahn hat seit dem Jahr 2000 zwei Erzählbände und drei Romane vorgelegt. Zuletzt erschien im vergangenen Jahr der Roman «Das Kleid meiner Mutter». Der Liebesroman mit den Schauplätzen Madrid, Berlin und Stuttgart thematisiert die Nöte der «verlorenen Generation» inmitten der spanischen Wirtschaftskrise.

«Mit großartiger Menschen- und Milieukenntnis, mit ihrem ebenso präzisen wie ironischen Sprachwitz ist Anna Katharina Hahn eine durch und durch heutige Autorin» - so leitete die Jury die Begründung ihrer Entscheidung ein. Sie verbinde eine schonungslos genaue Beobachtung mit Verständnis für die rührende Hilflosigkeit und die Selbsttäuschungen ihrer Protagonisten.