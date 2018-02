Neuerscheinungen : Auf den Spuren einer Kindsmörderin

Makaber und sehr britisch. Elly Griffith setzt ihre Krimireihe fort.

von dpa

05. Februar 2018, 10:45 Uhr

Die forensische Archäologin Ruth Galloway findet bei Ausgrabungen das Skelett einer Frau, die Hände gefesselt auf dem Rücken und anstelle der linken Hand mit einem Eisenhaken ausgestattet. Sofort denkt sie an die berüchtigte Mother Hook, die als Kindsmörderin im 19. Jahrhundert hingerichtet wurde.

Ruth zweifelt jedoch an ihrer Schuld und versucht hinter das Geheimnis zu kommen. Gleichzeitig ist ihr Freund DCI Harry Nelson mit dem Fall einer jungen Mutter beschäftigt, deren Kinder innerhalb weniger Monate auf mysteriöse Weise gestorben sind. Als plötzlich zwei weitere Kinder verschwinden, geraten die Eltern der Umgebung in Panik.

Elly Griffiths Serie mit Ruth Galloway erfährt in «Engelskinder» eine spannende Fortsetzung. Das zentrale Thema des Buches, der Verlust eines Kindes, wird durch die parallelen Handlungen einer viktorianischen Mörderin und des Verschwindens der Kinder in der Gegenwart geschickt in den Mittelpunkt gerückt. Die sympathischen, etwas schrulligen Romanfiguren runden einen sehr britischen Krimi gelungen ab.

Elly Griffiths: Engelskinder, Rowohlt Verlag, Reinbek, 384 Seiten, 19,95 Euro, ISBN 978-3-8052-5096-2