Gedenkfeier : Auschwitz-Komitee gedenkt Esther Bejarano

Blumen, Kerzen und Botschaften für Esther Bejarano, die am Samstagmorgen in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben war. Ort war der Platz der Bücherverbrennung in der Hansestadt.

Hamburg | Mit einer kleinen Gedenkfeier am Platz der Bücherverbrennung in Hamburg hat das Auschwitz-Komitee am Samstagabend der gestorbenen KZ-Überlebenden Esther Bejarano gedacht. Freunde, Bekannte und Interessierte legten Blumen, Kerzen und Botschaften ab und hielten gemeinsam kurz inne. Die Musikerin und Aktivistin war am frühen Samstagmorgen nach kurzer,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.