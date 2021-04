Abschied : Australische Fotografin June Newton ist tot

Die Frau des Fotografen Helmut Newton ist gestorben. Er starb bei einem Unfall mit 83 Jahren. Sie wurde weitaus älter als er.

Berlin/Monte Carlo | Die Fotografin und frühere Frau von Helmut Newton, June Newton, ist tot. Wie die Helmut Newton Foundation, deren Präsidentin sie war, in Berlin mitteilte, starb Alice Springs - so ihr Pseudonym - am Freitag im Alter von 97 Jahren in ihrer Wahlheimat Monte Carlo. Mit 24 Jahren hatte sie, damals noch June Browne und erfolgreiche Schauspielerin, in ih...

