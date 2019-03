«Grüffelo»-Schöpfer : Axel Scheffler: Zeichnungen verleihen Büchern Zauber

Vor 20 Jahren schuf der Zeichner Axel Scheffler das liebe Monster «Grüffelo». Das Bilderbuch, sagt er, sei eine eigenständige Kunstform - die leider oft nicht den nötigen Respekt bekomme. An diesem Sonntag liest und illustriert der gebürtige Hamburger in Speyer.

von dpa

01. März 2019, 08:38 Uhr

Kinderbücher gewinnen nach Ansicht von Illustrator und «Grüffelo»-Schöpfer Axel Scheffler durch Zeichnungen deutlich an Intensität. «Ich kenne genug Beispiele, wo Geschichten viel an Zauber dazugewinnen, aber eher im Kinderbuch, zum Beispiel bei Pu der Bär», sagte der 61-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Es sei gut, dass es die Tradition illustrierter Kinderbücher gebe. Bei tiefgründigeren Geschichten sei das nicht so eindeutig. «Es gibt gute Gründe, warum Bücher für Erwachsene selten illustriert sind. Ich würde einen Text von Franz Kafka auf jeden Fall lieber unillustriert lesen.»

Der gebürtige Hamburger lebt seit mehr als drei Jahrzehnten in England. Das von der britischen Schriftstellerin Julia Donaldson geschriebene und von Scheffler vor 20 Jahren (1999) illustrierte Buch vom «Grüffelo» und der cleveren Maus wurde zum Weltbestseller. Am Sonntag (3. März) wird der Illustrator im Historischen Museum der Pfalz in Speyer vorlesen und zeichnen. Dort läuft bis zum 5. Mai die Ausstellung «Das Sams und die Helden der Kinderbücher».

Was die Darstellung von Themen wie Terror oder Sex in Kinderbüchern betreffe, existierten für ihn durchaus rote Linien, sagte Scheffler. «Das müsste man aber differenzieren. Denn der Begriff «Kinderbuch» umfasst ein weites Feld, vom Pappbilderbuch bis zur Kategorie «Young Adult».» Er habe jedoch nicht wirklich Spielraum für Entscheidungen, weil britische Verlage viel darüber nachdächten, was in Ländern akzeptabel sei, in die sie Bücher verkaufen wollen. «Manchmal gehen mir die Rücksichten zu weit. Es kommt natürlich auch darauf an, wie bestimmte Themen vermittelt werden.»

Den Brexit bezeichnete Scheffler als «riesengroße, destruktive Dummheit». «Das wird keine einzige positive Auswirkung auf Großbritannien oder die EU haben», sagte er. Ob er in England wohnen bleiben werde, hänge von der kommenden, völlig ungewissen Entwicklung ab. Das Ergebnis der Brexit-Abstimmung verletze ihn auch persönlich.

«Verletzend ist, dass mein Grundrecht, in Großbritannien zu leben, entzogen wird - etwas, das während meines ganzen Erwachsenenlebens garantiert war.» Auch ein Gefühl des Abgewiesenwerdens spiele mit hinein: «Eigentlich wollten wir Euch nie hier haben»: Das ist schmerzhaft und steht sehr im Gegensatz zur Popularität meiner Bücher», sagte der 61-Jährige.