Offizielle Deutsche Charts : Azet verdrängt Frei.Wild von der Spitze

Im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt GfK Entertainment Woche für Woche das Ranking der meistverkauften Alben und Singles. Ganz oben stehen nun der Dresdner Rapper Azet der Dresdner Rapper Azet mit seinem Debütalbum sowie Marshmello & Anne-Marie mit dem Titel «Friends».

von dpa

06. April 2018, 16:43 Uhr

Der Dresdner Rapper Azet hat mit seinem Debütalbum «Fast Life» die Südtiroler Rockband Frei.Wild von der Spitze der Offiziellen Deutschen Charts verdrängt. Parallel dazu konnte Azet gleich neun Songs im Single-Ranking unterbringen, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Frei.Wild sind mit «Rivalen und Rebellen» nun Zweite. Neu auf der Drei steht die Fun-Metalband J.B.O mit «Deutsche Vita». Rea Garvey rutscht mit «Neon» vom zweiten auf den vierten Platz ab. Der Berliner Rapper MC Bomber platziert sein neues Album «Gebüsch» auf der Fünf.

An der Spitze der Single-Charts gab es keine Veränderung: Marshmello & Anne-Marie («Friends») führen vor Olexesh feat. Edin («Magisch») und Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen («These Days»). Bester Neueinsteiger ist der kanadische Musiker The Weeknd mit «Call Out My Name» auf Sieben.