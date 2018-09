Generalprobe : Beeindruckende Lichtinstallation auf dem Kölner Dom

Premiere für den Kölner Dom: Zum ersten Mal in ihrer langen Geschichte wird die Kathedrale mit Bewegtbildern angestrahlt. Am Montagabend war die Generalprobe.

von dpa

25. September 2018, 13:39 Uhr

Der Kölner Dom wird diese Woche zum ersten Mal in seiner Geschichte mit Bewegtbildern angestrahlt. Offizielle Premiere ist am Mittwochabend, doch bei der Generalprobe am Montagabend konnte man die Lichtinstallation schon vorab bestaunen.

Auf die Südfassade und den Südturm des Doms wurden unter anderem die Wörter «Peace» und die Jahreszahl «1918» projiziert. Damit wird an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren erinnert. Der Dom soll zu einem «Leuchtturm des Friedens» werden.

Unmittelbar neben der Kathedrale waren Ende 1918 Hunderttausende deutsche Soldaten aus Belgien und Frankreich über die Hohenzollernbrücke zurück nach Osten gezogen. Die Illumination ist bis Sonntag (30. September) zu sehen.